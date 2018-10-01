Первая лига. Волынь обыграла Прикарпатье благодаря голу Кожанова

В матче 11-го тура Первой лиги Волынь принимала Прикарпатья.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. Уже во втором тайме хозяева сумели открыть счет, благодаря точному удару Дениса Кожанова. Этот гол и стал решающим во встрече.

После этой победы Волынь поднялась на третью строчку турнирной таблицы Первой Лиги. Прикарпатья осталось на 9-й строчке.

Первая лига, 11-й тур

Волынь – Прикарпатье – 1:0

Гол: Кожанов, 68