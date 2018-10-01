Первая лига. Волынь обыграла Прикарпатье благодаря голу Кожанова
Новости спорта: В матче 11-го тура Первой лиги Волынь минимально победила Прикарпатье.
В матче 11-го тура Первой лиги Волынь принимала Прикарпатья.
Первая половина встречи прошла без забитых мячей. Уже во втором тайме хозяева сумели открыть счет, благодаря точному удару Дениса Кожанова. Этот гол и стал решающим во встрече.
После этой победы Волынь поднялась на третью строчку турнирной таблицы Первой Лиги. Прикарпатья осталось на 9-й строчке.
Первая лига, 11-й тур
Волынь – Прикарпатье – 1:0
Гол: Кожанов, 68