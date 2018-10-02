Роббен в свои 35 не собирается завершать карьеру

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен заявил, что не думает о завершении карьеры. В январе футболисту исполнится 35 лет.

"Прямо сейчас я чувствую себя отлично. Не знаю, что произойдет после истечения контракта с "Баварией". Стараюсь об этом пока не думать. Для меня важно играть в футбол и делать это регулярно, чтобы поддерживать форму", - сказал Роббен.