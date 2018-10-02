Хавбек ПСЖ продолжает отклонять предложения по контракту

Полузащитник Адриен Рабьо отклонил уже третье предложение ПСЖ о новом контракте. Напомним, действующее соглашение футболиста истекает в июне 2019 года.

Как сообщает Mundo Deportivo, Рабьо отказался от зарплаты в 7,2 млн евро за сезон. Издание отмечает, что у игрока возник конфликт с руководством клуба.

Игрок намерен покинуть команду. В новом клубе Рабьо желает получить подписной бонус.