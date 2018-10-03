УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с Реалом

УЕФА на своём официальном сайте объявил об открытии дела в отношении ЦСКА по итогам матча с мадридским "Реалом" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся накануне, 2 октября, в Москве и завершился победой "армейцев" со счётом 1:0.

Московский клуб обвиняется в одном нарушении – блокировке лестничных проёмов. Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 18 октября.