Эффектный ассист Коноплянки, который поверг в шок всю Москву (Видео)

Шальке и Локомотив в московском поединке долго не могли распечатать ворота друг друга, пока на 88-й минуте немцы не открыли счет.

Украинец Евгений Коноплянка подал с угла поля, а 20-летний МакКенни головой точно пробил по воротам. После чего на стадионе в Москве стояла гробовая тишина, можно сказать, что болельщики Локомотива были шокированы происходящим на поле.