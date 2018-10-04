Эффектный ассист Коноплянки, который поверг в шок всю Москву (Видео)
Новости спорта: Евгений Коноплянка отметился результативной передачей в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шальке и Локомотив в московском поединке долго не могли распечатать ворота друг друга, пока на 88-й минуте немцы не открыли счет.
Украинец Евгений Коноплянка подал с угла поля, а 20-летний МакКенни головой точно пробил по воротам. После чего на стадионе в Москве стояла гробовая тишина, можно сказать, что болельщики Локомотива были шокированы происходящим на поле.