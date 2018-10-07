Защитник Динамо заставил отжиматься олимпийского чемпиона (Видео)

Защитник молодежной команды Динамо Алан Аусси рассказал о том, что выиграл спор у Олимпийского чемпиона Рио – Олега Верняева.

После проигранного спора гимнасту пришлось продемонстрировать свою физическую форму и умение отжиматься от пола. Что стало предметом спора пока неизвестно. Участники пари предложили своим подписчикам самим догадаться, о чем спорили товарищи, а самому догадливому достанется футболка Верняева.