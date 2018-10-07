Защитник Динамо заставил отжиматься олимпийского чемпиона (Видео)
Новости спорта: Олег Верняев пошел в кино, а оказался на тренировке.
Защитник молодежной команды Динамо Алан Аусси рассказал о том, что выиграл спор у Олимпийского чемпиона Рио – Олега Верняева.
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Друзья как бы он не прятался я все равно его нашёл, чемпиона олимпийских игр в Рио, 6 кратного чемпиона Европы (1 мира) и моего хорошего друга- Олега Верняева @verniaiev13 (шучу ,он не прятался, просто 2 месяца не могли пересечься, то у него соревнования, то у меня турниры) кстати поводом, чтоб увидеться стал нереально крутой фильм Веном я слышал, что многие критики остались недовольны фильмом , но видимо мы смотрели разные фильмы всем советую не пожалеете Так вот, вернёмся к нашему видео , Олег наконец-то выполнил задание за проигранное пари и мы решили для вас сделать небольшой конкурс. Первые два человека кто напишет в комментариях повод ,по которому мы спорили- получит от Олега футболку ,а от меня- бронзовую медаль с международного турнира в Турции со Сборной Украины. Дерзайте
После проигранного спора гимнасту пришлось продемонстрировать свою физическую форму и умение отжиматься от пола. Что стало предметом спора пока неизвестно. Участники пари предложили своим подписчикам самим догадаться, о чем спорили товарищи, а самому догадливому достанется футболка Верняева.