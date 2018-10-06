Манчестер Юнайтед совершил шикарный камбэк в матче с Ньюкаслом (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Ньюкасл.
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2
Голы: Мата, 70, Мартиаль, 76, Санчес, 90 — Кенеди, 8, Муто, 10
МЮ: Де Хеа — Янг, Смоллинг, Байи (Мата, 19), Шоу — Мактоминей (Феллаини, 46), Матич, Погба — Рашфорд (Санчес 67), Лукаку, Мартиаль.
Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Лассельс, Фернандес, Манкильо — Ритчи, Диаме, Шелви, Кенеди (Мерфи, 68) — Айосе (Хоселу, 88) — Муто (Атсу, 78).
Предупреждения: Шоу, Погба — Ритчи, Диаме.