Футболист Зари Харатин извинился перед Тайсоном

Полузащитник Зари Игорь Харатин прокомментировал свой фол на капитане Шахтера Тайсоне.

«Я хочу извиниться перед Тайсоном, я прыгал не специально. Знаю, у него травма, и мне очень досадно за этот момент» — сказал Харатин в интервью программе Профутбол.

Видео эпизода:

Теперь Тайсон пропустит около месяца и не сыграет против Манчестер Сити.

Напомним, в матче 11-го тура УПЛ Заря сыграла вничью с Шахтером (1:1).