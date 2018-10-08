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Футболист Зари Харатин извинился перед Тайсоном

Игорь Харатин
08:58 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник «Зари» прокомментировал эпизод с нанесением травмы Тайсону.

Полузащитник Зари Игорь Харатин прокомментировал свой фол на капитане Шахтера Тайсоне.

«Я хочу извиниться перед Тайсоном, я прыгал не специально. Знаю, у него травма, и мне очень досадно за этот момент» — сказал Харатин в интервью программе Профутбол.

Видео эпизода:

Теперь Тайсон пропустит около месяца и не сыграет против Манчестер Сити.

Напомним, в матче 11-го тура УПЛ Заря сыграла вничью с Шахтером (1:1).

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Новости спорта, Игорь Харатин, Новости футбола, ФК Заря, ФК Шахтер, Футбол.
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