Джон Терри завершил карьеру
Новости спорта: Защитник пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.
Легенда «Челси» Джон Терри объявил о завершении игровой карьеры. Об этом 37-летний защитник написал в своем Instagram:
«После 23 потрясающих лет в качестве футболиста я решил, что сейчас самое время закончить играть».
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Отметим, что в течение своей игровой карьеры Терри провел 19 сезонов за «Челси», с которым пять раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов.