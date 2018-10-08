Джон Терри завершил карьеру

Легенда «Челси» Джон Терри объявил о завершении игровой карьеры. Об этом 37-летний защитник написал в своем Instagram:

«После 23 потрясающих лет в качестве футболиста я решил, что сейчас самое время закончить играть».

Посмотреть эту публикацию в Instagram THANK YOU Публикация от John Terry (@johnterry.26) 7 Окт 2018 в 12:20 PDT

Отметим, что в течение своей игровой карьеры Терри провел 19 сезонов за «Челси», с которым пять раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов.