Назван лучший тренер 11-го тура УПЛ
Новости спорта: Наставник киевского Арсенала Вячеслав Грозный признан лучшим наставником 11-го тура УПЛ.
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги 11-го тура Премьер-лиги, выбрало лучшего наставника на прошедшей игровой неделе.
Со средним баллом в 4,6 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Арсенала-Киева" Вячеславу Грозному, команда которого на выезде победила "Ворсклу" 2:0.
Напомним, что в девятом туре чемпионата лучшим был признан наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.