Назван лучший тренер 11-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги 11-го тура Премьер-лиги, выбрало лучшего наставника на прошедшей игровой неделе.

Со средним баллом в 4,6 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Арсенала-Киева" Вячеславу Грозному, команда которого на выезде победила "Ворсклу" 2:0.

Напомним, что в девятом туре чемпионата лучшим был признан наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.