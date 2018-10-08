Шевченко поздравил Джона Терри

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram прокомментировал решение британского защитника Джона Терри завершить карьеру игрока.

«Поздравляю с великолепной карьерой! Я горд, что играл вместе с тобой, мой друг. Желаю всего самого наилучшего», — написал Шевченко.

Шевченко и Терри вместе защищали цвета Челси с 2006-го по 2009-й годы.

Напомним, вчера стало известно о том, что Джон Терри завершил карьеру футболиста.