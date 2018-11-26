Лидер Челси Азар - о возможном переходе в Реал

Новости спорта: Лидер Челси прокомментировал возможный уход из клуба.

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар заявил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Его цитирует Get French Football News.

«Да, «Реал» – клуб моей мечты. На данный момент я концентрируюсь на игре за «Челси», мой контракт рассчитан до конца сезона.

Если я не продлю соглашение, то все возможно. Я не собираюсь переходить в январе, я бы не стал так поступать с клубом и болельщиками.

Возможно, следующим летом, но это уже другой вопрос. Возможно и то, что я проведу всю оставшуюся часть карьеры в «Челси».