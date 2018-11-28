Драка с полицией, коктейль Молотова и пожар на матче Лиги чемпионов в Греции

Во время матча пятого тура группового турнира Лиги чемпионов АЕК – "Аякс" произошло несколько инцидентов, в которых пострадали фанаты голландцев. Сперва болельщик греческого клуба беспрепятственно подошел к трибуне гостей с файером и бросил его в толпу.
Один из них даже швырнул бутылку с коктейлем Молотова.
После этого в конфликт вмешалась полиция, которая решила предотвратить ответную атаку и начала избивать голландских фанатов. У некоторых из них после этого были окровавленные лица.
Теперь к АЕКу могут быть применены санкции со стороны УЕФА.
Несмотря на происходящие на секторе события, матч не был остановлен.
Матч завершился победой «Аякса» со счётом 2:0.
Голландский клуб набрал 11 очков и досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Афинский АЕК проиграл во всех пяти матчах группового этапа.