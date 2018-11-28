Драка с полицией, коктейль Молотова и пожар на матче Лиги чемпионов в Греции

Новости спорта: Во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим АЕКом и голландским «Аяксом» произошли беспорядки на трибунах.

Во время матча пятого тура группового турнира Лиги чемпионов АЕК – "Аякс" произошло несколько инцидентов, в которых пострадали фанаты голландцев. Сперва болельщик греческого клуба беспрепятственно подошел к трибуне гостей с файером и бросил его в толпу.

Один из них даже швырнул бутылку с коктейлем Молотова.

После этого в конфликт вмешалась полиция, которая решила предотвратить ответную атаку и начала избивать голландских фанатов. У некоторых из них после этого были окровавленные лица.

Теперь к АЕКу могут быть применены санкции со стороны УЕФА.

Несмотря на происходящие на секторе события, матч не был остановлен.

Матч завершился победой «Аякса» со счётом 2:0.

Голландский клуб набрал 11 очков и досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Афинский АЕК проиграл во всех пяти матчах группового этапа.