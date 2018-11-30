Ворскла - Арсенал: как юные "канониры" полтавчан в Киеве разгромили (Фото) Подопечные Василия Сачко не сумели ничего противопоставить резервному составу Арсенала. Подопечные Унаи Эмери забили три безответных гола в ворота Богдана Шуста и еще в первой половине встречи решили исход поединка в свою пользу.