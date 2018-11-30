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Пятница, 30.11.2018
Ворскла - Арсенал: как юные &quot;канониры&quot; полтавчан в Киеве разгромили (Фото)
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Ворскла - Арсенал: как юные "канониры" полтавчан в Киеве разгромили (Фото)

Подопечные Василия Сачко не сумели ничего противопоставить резервному составу Арсенала. Подопечные Унаи Эмери забили три безответных гола в ворота Богдана Шуста и еще в первой половине встречи решили исход поединка в свою пользу.
Телеграф Спорт
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