Экс-одноклубник Ярмоленко получил жуткую травму в матче чемпионата Франции

Новости спорта: Защитник Сент-Этьенна Невен Суботич потерял сознание на поле, получив удар коленом в голову от вратаря своей команды.

Вчера, 5 декабря, состоялись целый ряд матчей 16-го тура во французском чемпионате. В одном из матчей Бордо принимал Сент-Этьенн, в котором хозяева выиграли со счётом 3:2, однако матч запомнился совсем другим событием - ужасной травмой сербского защитника "Зеленых" Невена Суботича, который год назад вместе с Ярмоленком защищал цвета Боруссии.

На 29-й минуте защитник "Бордо" Максим Пундж выполнил диагональ в чужую штрафную в направлении своего форварда. Вратарь гостей Стефан Рюффье решительно пошел на выход, но лучше бы этого не делал. По мячу Рюффье не попал, но попал по одноклубнику. Коленом в голову, в область виска.

Сербский защитник сразу рухнул на газон в бессознательном состоянии и на поле выбежали врачи. В итоге Невена унесли с поля на носилках, а позже доставили в больницу для обследования.

О состоянии здоровья травмированного игрока пока не сообщается.