В матче 21-го тура чемпионата Сербии Партизан на своем поле сыграл вничью с Мачвой – 0:0.

По ходу игры немногочисленные болельщики хозяев нашли необычный способ выразить недовольство работой арбитров, забросав бокового судью снежками.

Partizan Belgrade fans "attacking" referee during match against Mačva last night pic.twitter.com/7b3rwlsts7

