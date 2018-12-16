Наставник Арсенала рассказал о зимних трансферах

Новости спорта: Унаи Эмери поведал о трансферных планах «Арсенала» на январь.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери намекнул, что не стоит ждать от клуба многочисленных приобретений в январское трансферное окно. При этом клуб может кем-то усилиться, если найдётся подходящий вариант.

«Пока не знаю, будем ли усиливать команду в январе. В это время на трансферном рынке не так много вариантов. Если сможем найти того, кто сможет нам помочь, то приобретём. Но только в том случае, если будем считать, новичок нам действительно поможет.

Январь – не лучшее время для приобретений, но посмотрим. Клуб ведёт работу в этом направлении. Будем кого-то приобретать только в том случае, если это футболист высочайшего уровня или игрок, который лучше кого-то из нынешнего состава», — цитирует Эмери официальный сайт «Арсенала».