Гола Гладкого не хватило Ризеспору для выхода в 1\8 Кубка Турции

Украинский форвард «Ризеспора» Александр Гладкий отметился голом в матче Кубка Турции. «Ризеспор» на выезде играл с командой «Баликесирспор».
93'+| 1-1 | MAÇ BİTTİ! Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupasına veda ediyoruz
#SaldırınAtmacalar pic.twitter.com/xnx5PXWfIr
— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 18 декабря 2018 г.
Гладкий на 10-й минуте реализовал пенальти, но во втором тайме игроки «Баликесирспора» отыгрались. В итоге ответный матч 1/16 кубка завершился ничьей 1:1. По сумме двух матчей «Баликесирспор» (3:1) вышел в 1/8 финала.