Чемпионат Греции приостановлен из-за избиения судьи

Руководство чемпионата Греции решили прервать на неопределенный срок ближайшие поединки элитного дивизиона из-за забастовки судей.

Арбитры начали бастовать из-за избиения одного судьи, он недавно подвергся нападению трех неизвестных в масках.

It's Greece guys! You never know what's going to happen. A Super League referee, Thanasis Tzilos, has been beaten! Greek referees have decided to go on a strike!https://t.co/sKS1GPUtNU

— Greek Football (@greekfootball_) 19 декабря 2018 г.