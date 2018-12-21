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Чемпионат Греции приостановлен из-за избиения судьи

Чемпионат Греции приостановлен из-за избиения судьи
21:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: В греческом чемпионате вновь возникли проблемы.

Руководство чемпионата Греции решили прервать на неопределенный срок ближайшие поединки элитного дивизиона из-за забастовки судей.

Арбитры начали бастовать из-за избиения одного судьи, он недавно подвергся нападению трех неизвестных в масках.

Рефери попал в больницу с травмами головы и ног, а полиция все еще ищет виновных.

Судьи собираются протестовать не меньше двух недель

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Футбол, Новости футбола, Чемпионат Греции по футболу.
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