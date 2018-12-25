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Вторник, 25.12.2018

Клопп спел для пресс-атташе Ливерпуля на пресс-конференции (Видео)

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп посетил пресс-конференцию накануне матча против Ньюкасла. Зная, что у пресс-атташе клуба день рождения Клопп зашел в помещение, напевая "Happy Birthday to you". "Сколько лет? 39 лет? В следующем году станет совсем большим", - сказал Клопп с улыбкой.
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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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