Клопп спел для пресс-атташе Ливерпуля на пресс-конференции (Видео)

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп посетил пресс-конференцию накануне матча против Ньюкасла. Зная, что у пресс-атташе клуба день рождения Клопп зашел в помещение, напевая "Happy Birthday to you". "Сколько лет? 39 лет? В следующем году станет совсем большим", - сказал Клопп с улыбкой.