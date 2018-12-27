Шахтер поздравил болельщиков с новогодними праздниками (Видео)

В канун нового года тренер и футболисты донецкого «Шахтера» поздравили болельщиков с праздниками. Участниками новогоднего видео стали наставник «горняков» Паулу Фонсека и игроки Марлос, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов, Виктор Коваленко, Михаил Мудрик.