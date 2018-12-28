Итальянский вратарь забил самый безумный автогол в истории футбола (Видео)

Курьезный случай произошел в матче 17 тура итальянской серии Б между Палермо и Асколи. Палермо превосходил соперника, но никак не мог открыть счет в матче. В итоге вратарь Асколи все сделал сам - Филиппо Перуккини финтом обыграл форварда соперника, а потом забил самый нелепый автогол 2018 года.