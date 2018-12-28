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Сульшер: Погба - один из лучших футболистов в мире

Сульшер: Погба - один из лучших футболистов в мире
17:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Также свой шанс в ближайшем матче могут получить Алексис Санчес и Ромелу Лукаку.

Временный главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался об уровне Поля Погба, который под руководством норвежца начал показывать былую результативность.

"Я думаю, что Погба — это топ-игрок. Он один из лучших, самых лучших футболистов в мире", — приводит слова Сульшера ESPN.

"Он показывал высочайший класс и мы хотим построить вокруг него команду, но в команде также очень много других качественных игроков".

Также норвежец рассказал о своих планах на двух друг атакующих игроков команды, Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, которым только предстоит провести первые матчи под руководством Сульшера.

"Я никак не могу повлиять на их выступления. Я здесь, чтобы направить их, но все происходящее на поле зависит только от них. Когда они получат свой шанс, все будет в их руках".

Напомним, чилиец уже приступил к тренировкам после месячного отсутствия из-за травмы, а Лукаку взял время на отдых.

Под руководством Сульшера манкунианцы уверенно выиграли оба матча против Кардиффа (5:1) и Хаддерсфилда (3:1). Он сменил на посту главного тренера Жозе Моуриньо, уволенного в декабре из-за плохих результатов команды и конфликтов с лидерами, и был назначен до конца нынешнего сезона.

Следующую игру Красные дьяволы проведут в воскресенье, 30 декабря, против Борнмута в рамках 20-го тура Премьер-лиги.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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