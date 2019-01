Вратарь забил гол ударом со штрафного со своей половины поля (Видео)

Курьезный гол был забит в матче 25-го тура чемпионата Северной Ирландии между Институтом и Глентораном.

На 10-й минуте вратарь гостей Эллиотт Моррис исполнил штрафной со своей половины поля. Мяч пролетел более 60 м и попал в ворота.

Для Морриса данный матч был 723-м за Гленторан, а забитый гол стал первым в карьере.

@Glentoran take the lead through... GOALKEEPER ELLIOT MORRIS!!!



— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) 12 января 2019 г.