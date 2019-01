Де Хеа покорилось уникальное достижение в АПЛ

В матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Юнайтед на выезде обыграл лондонский Тоттенхэм со счетом 1:0.

Вратарь "красных" и сборной Испании Давид де Хеа сделал 11 сейвов в этом поединке, тем самым установив рекорд в текущем розыгрыше АПЛ.

11 – David de Gea made 11 saves for Manchester United vs Tottenham Hotspur today; the most saves he’s made in a top-flight league match without conceding a goal. Unbeatable. #TOTMUN pic.twitter.com/r7xYnHzalv