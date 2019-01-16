Синие vs Зеленые: Динамо продолжает подготовку на сборах (Видео)

На тренировочном сборе в Марбелье киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона. Вчера во время вечерней тренировки подопечные Хацкевича провели двухсторонку 9 на 9, в которой отрабатывали тактическую схему 1-3-2-3. Командам разрешалось использовать вратаря в качестве полевого игрока. Примечательно, что команда Гармаша и Сидклея обыграла команду Вербича и Цыганкова. Мини-поединок завершился со счетом 2:1.