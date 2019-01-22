Черноморец провел первую тренировку на сборах в Турции (Видео)

Сегодня утром «Черноморец» провел первое занятие на турецком средиземноморье. За «моряками» закреплено футбольное поле № 1 спорткомплекса отеля «Старлайт». В пригороде Сиде пасмурно, но безветренно, температура воздуха — около 15 градусов. Во второй половине дня одесситам предстоит вторая тренировка.