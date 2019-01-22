Скачать
Среда, 23.01.2019
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
Биатлон: Украина назвала состав на этап Кубка мира в Антхольце
Биатлон: Украина назвала состав на этап Кубка мира в Антхольце
Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа
Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа

Лучи анонсировал появление VAR в УПЛ

Лучи анонсировал появление VAR в УПЛ
22:39 Вт, 22 Январь 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Итальянец считает что таким образом можно поднять уровень УПЛ.

Председатель комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи рассказал, что на сборе в Турции арбитры будут готовиться к внедрению VAR в украинском футболе.

"Через 10 дней группа из 89-ти арбитров и ассистентов отправится на сборы в турецкую Анталию. Там уже акцент будет сделан на физической, технической, теоретической подготовке. Могу добавить, что на этом сборе все наши занятия будут ориентированы на использование системы VAR, которая вскоре будет внедрена в Украине.

Когда окончательно система VAR заработает в украинском футболе, зависит даже не от ФФУ, а от ФИФА, которая должна предоставить Украине специальное разрешение. Вся система VAR в футбольном мире зависит от ФИФА.

Эта система действительно помогает, если правильно ее использовать. Если же делать это неправильно, могут возникнуть проблемы. Однако в Европе после длительной подготовки и практики она получила положительные отзывы, а очевидные ошибки были исправлены. Считаю, что украинские рефери будут готовы к этой системе, а украинскому футболу VAR необходим, так как с началом ее работы удастся избежать большинства ошибок и спорных решений, которые бывают во время топ-матов украинского чемпионата", - цитирует Лучи официальный сайт ФФУ.

Напомним, ранее сообщалось, что рефери в Мексике пресматривал VAR 8 минут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола, Лучано Лучи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
02 "Остались черные синяки": Беринчик рассказал о своих спаррингах с Усиком
03 Фонсека назвал причины унизительного поражения Шахтера в матче с Хайдуком
04 Шахтер - Хайдук 1:4 видео голов и обзор матча
05 Линарес вернулся в вес Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь