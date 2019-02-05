Динамо - Эстерсунд: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)

Во вторник, 5-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором киевское «Динамо» сразится со шведским «Эстерсундом». Матч пройдет в Марбелье (Испания), начало в 13:30 по киевскому времени.