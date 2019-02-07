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Четверг, 07.02.2019
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Шахтер - Ваккер: где смотреть матч

Шахтер - Ваккер: где смотреть матч
09:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Донецкий Шахтер сыграет спарринг с австрийским Ваккером в рамках подготовки ко второй части сезона.

Утром 7 февраля "Шахтер" сыграет свой последний контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "горняков" станет австрийский " Ваккер".

Стоит отметить, что поединок начнется в 10:00.

Матч в прямом эфире будет транслировать транслировать ТК Футбол.

Также зарегистрированные пользователи смогут бесплатно посмотреть поединок на официальном сайте "горняков".

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, ФК Ваккер.
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