Шахтер - Ваккер: где смотреть матч

Утром 7 февраля "Шахтер" сыграет свой последний контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "горняков" станет австрийский " Ваккер".
Стоит отметить, что поединок начнется в 10:00.
Матч в прямом эфире будет транслировать транслировать ТК Футбол.
Наш состав на заключительный матч сборов #ШахтерВаккер.
Видеотрансляция игры: https://t.co/hRnKpDA95a pic.twitter.com/mTJZQVYLVe
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 февраля 2019 г.
Также зарегистрированные пользователи смогут бесплатно посмотреть поединок на официальном сайте "горняков".