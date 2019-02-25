Динамо - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

В понедельник, 25 февраля, киевское "Динамо" и луганская "Заря" откроют для себя весеннюю часть чемпионата Украины. Команды встретятся между собой в рамках 19 тура Премьер-лиги. Встреча пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 18:30.