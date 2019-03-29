Шедевр Лысенко и феерия от Волыни: все голы 20 тура Первой лиги (Видео)

Программа 20-го тура в Первой лиге была разбита на два игровых дня. И если в среду было забито семь мячей в пяти матчах, то в четверг - 11 в двух. Но дальний точный удар коваливца Владимира Лысенко точно станет лауреатом Топ-3 весенней части или вообще всего чемпионата.