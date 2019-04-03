Неймар после травмы вернулся к тренировкам

Нападающий "ПСЖ" Неймар вернулся к тренировкам. Об этом сообщает твиттер "ПСЖ".
Впрочем, медицинский штаб чемпионов Франции продолжит следить за процессом восстановления нападающего, чтобы принять решение, когда он будет готов выйти на поле.
Бразилец не выходил на поле с 23 января. Тогда он получил травму в игре против "Страсбурга". Напомним, что без игрока клуб вылетел из Лиги Чемпионов.
Le retour à l'entraînement de @neymarjr pic.twitter.com/gdQN2LPane
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 3 апреля 2019 г.
Таким образом, 27-летний бразилец сможет сыграть в финале кубка Франции, который состоится 23 апреля.