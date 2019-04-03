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Неймар после травмы вернулся к тренировкам

Неймар после травмы вернулся к тренировкам
20:59 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Состоялось долгожданное возвращение бразильца.

Нападающий "ПСЖ" Неймар вернулся к тренировкам. Об этом сообщает твиттер "ПСЖ".

Впрочем, медицинский штаб чемпионов Франции продолжит следить за процессом восстановления нападающего, чтобы принять решение, когда он будет готов выйти на поле.

Бразилец не выходил на поле с 23 января. Тогда он получил травму в игре против "Страсбурга". Напомним, что без игрока клуб вылетел из Лиги Чемпионов.

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Таким образом, 27-летний бразилец сможет сыграть в финале кубка Франции, который состоится 23 апреля.

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Сборная Бразилии, ФК ПСЖ, Неймар.
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