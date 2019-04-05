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Тренер сборной Англии награжден орденом Британской империи

Тренер сборной Англии награжден орденом Британской империи
07:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Награду специалисту вручил лично принц Чарльз.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был награжден орденом Британской империи. Церемония вручения состоялась в Букингемском дворце.

Специалист был отмечен за успехи, достигнутые вместе со сборной Англии, и за заслуги в футболе.

Стоит отметить, что орден специалисту, возглавляющий сборную Англии с 2016-го года, вручил лично принц Чарльз.

Напомним, ранее Гарри Кейн так же был награжден орденом Британской империи.

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