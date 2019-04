Тренер сборной Англии награжден орденом Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был награжден орденом Британской империи. Церемония вручения состоялась в Букингемском дворце.

Специалист был отмечен за успехи, достигнутые вместе со сборной Англии, и за заслуги в футболе.

Gareth Southgate OBE



The England manager today received his OBE from Prince Charles at Buckingham Palace for services to football. pic.twitter.com/E4Kttfmz0S