Тренер сборной Англии награжден орденом Британской империи

Новости спорта: Награду специалисту вручил лично принц Чарльз.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был награжден орденом Британской империи. Церемония вручения состоялась в Букингемском дворце.

Специалист был отмечен за успехи, достигнутые вместе со сборной Англии, и за заслуги в футболе.

Gareth Southgate OBE



The England manager today received his OBE from Prince Charles at Buckingham Palace for services to football. pic.twitter.com/E4Kttfmz0S — Sky Sports News (@SkySportsNews) 4 апреля 2019 г.

Стоит отметить, что орден специалисту, возглавляющий сборную Англии с 2016-го года, вручил лично принц Чарльз.

Напомним, ранее Гарри Кейн так же был награжден орденом Британской империи.