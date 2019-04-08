Реалу нужен очередной вратарь Челси

Новости спорта: Руководство Реала всерьез интересуется голкипером Челси.

Как сообщает Teamtalk, мадридский Реал активно наблюдает за голкипером Челси Кепой Аррисабалагой, который перешел в стан "синих" лишь прошлым летом за 73 миллиона фунтов.

По данным источника, изначальной целью "бланкос" был вратать Манчестер Юнайтед Давид де Хеа, но "манкунианцы" требуют не меньше 100 миллионов фунтов, а игрок — зарплату не меньше, чем 400 тысяч в неделю.

Утверждается, что Кепа может согласиться переехать в Мадрид из-за непростых отношений с менеджером Челси Маурицио Сарри.

Ранее испанские СМИ сообщали, что дуэтом вратарей Реала в следующем сезоне будет Тибо Куртуа и Андрей Лунин.