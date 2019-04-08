Все голы 21-го тура в Первой лиге (Видео)

В 21-м туре было забито 17 мячей - забивали в каждом матче. Отмечаем ряд нереализованных пенальти, несколько шедевральных голов, и после розыгрыша "до верного", добавляем сюда перенесенный поединок 18-го тура, сыгранный на этой неделе, и получится вот такое видео, пишет ПФЛ.