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Понедельник, 08.04.2019

Все голы 21-го тура в Первой лиге (Видео)

В 21-м туре было забито 17 мячей - забивали в каждом матче. Отмечаем ряд нереализованных пенальти, несколько шедевральных голов, и после розыгрыша "до верного", добавляем сюда перенесенный поединок 18-го тура, сыгранный на этой неделе, и получится вот такое видео, пишет ПФЛ.
Телеграф Спорт
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