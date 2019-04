«Интер Майами» представил проект нового стадиона.

Арена будет размещена на территории парка «Майами Фридом Парк». Там же будут располагаться футбольные поля, на которых смогут играть все желающие.

Она будет вмещать 18 тысяч зрителей, а строительство обойдется в 60 миллионов долларов.

Sneak peek of our new stadium design for @MiaFreedomPark #bebold #freedomtodream pic.twitter.com/m817yE2CKg

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 9 апреля 2019 г.