У Ракицкого родился сын

Новости спорта: Ярослав Ракицкий поделился радостью в социальной сети.

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий стал отцом во второй раз. Жена футболиста Ольга родила сына в одном из роддомов Санкт-Петербурга.

Экс-игрок Шахтера поделился фотографией на своей странице в Instagram.

"Я самый счастливый!!! Спасибо любимая! Спасибо за сына!!!!!!!!! Я вас очень сильно люблю", - написал Ракицкий.

Напомним, что у пары уже есть один ребенок. 23 апреля 2017 года на у них родилась дочь Ярослава.