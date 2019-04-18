Скачать
Четверг, 18.04.2019
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы: где и когда смотреть матчи
Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы: где и когда смотреть матчи
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве

У Ракицкого родился сын

У Ракицкого родился сын
22:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Ярослав Ракицкий поделился радостью в социальной сети.

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий стал отцом во второй раз. Жена футболиста Ольга родила сына в одном из роддомов Санкт-Петербурга.

Экс-игрок Шахтера поделился фотографией на своей странице в Instagram.

Ракицкий провалил матч против Вильярреала

"Я самый счастливый!!! Спасибо любимая! Спасибо за сына!!!!!!!!! Я вас очень сильно люблю", - написал Ракицкий.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я самый счастливый!!! Спасибо любимая! Спасибо за сына!!!!!!!!! Я вас очень сильно люблю

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Напомним, что у пары уже есть один ребенок. 23 апреля 2017 года на у них родилась дочь Ярослава.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Зенит, Футбол, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "К черту VAR": Фернандиньо - о вылете Ман Сити из Лиги чемпионов
02 Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
03 Порту - Ливерпуль: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
04 Джошуа заговорил о бое с Усиком
05 Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь