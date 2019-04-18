У Ракицкого родился сын

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий стал отцом во второй раз. Жена футболиста Ольга родила сына в одном из роддомов Санкт-Петербурга.
Экс-игрок Шахтера поделился фотографией на своей странице в Instagram.
"Я самый счастливый!!! Спасибо любимая! Спасибо за сына!!!!!!!!! Я вас очень сильно люблю", - написал Ракицкий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я самый счастливый!!! Спасибо любимая! Спасибо за сына!!!!!!!!! Я вас очень сильно люблю
Напомним, что у пары уже есть один ребенок. 23 апреля 2017 года на у них родилась дочь Ярослава.