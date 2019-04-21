Ракицкий вновь забил за Зенит со штрафного (Видео)

В матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" (2:3). Второй гол гостей забил Ракицкий на 69-й минуте. Ярослав эффектным ударом со штрафного поразил ворота соперников. Примечательно, что это уже 3-й гол украинца за "Зенит" в 6 матчах РПЛ, все были забиты со штрафных.