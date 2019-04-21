Матч юношеских команд Динамо и Торино закончился массовой дракой (Видео)

В матче международного турнира Маджоне-Ригги среди игроков в возрасте до 17 лет в Боргаро (Италия) между командой киевского “Динамо” и сверстниками из команды “Торино” (1:1) произошла массовая драка.