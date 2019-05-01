Нидерландский футболист забил невероятный гол ударом скорпиона

В 37-м туре второй лиги Нидерландов в матче между Йонг Утрехт и Хелмонд Спорт форвард хозяев Митчелл ван Ройен сотворил неимоверное. После отличного паса вингера клуба, нападающий классно сгруппировался и отправил мяч в угол ворот ударом скорпиона.