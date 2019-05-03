U-21: Динамо - Александрия: трансляция матча (Видео)

Лидеры чемпионата Украины U-21 выясняют отношения в 27-м туре. "Динамо" идет на первом месте в турнирной таблице, а главный преследователь - "Александрия", отстает на семь очков. "Шахтер" тут только третий и догнать "горожан" не имеет возможностей.