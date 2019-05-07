Лестер показал новую форму на следующий сезон

Английский Лестер Сити показал новую домашнюю форму на сезон 2019/20. Новый комплект для "лис" сделала немецкая компания adidas. Новая джерси сделала в традиционном синем цвете с шахматным узором и золотыми вставками.