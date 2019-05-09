Клопп vs Почеттино: статистика встреч

Новости спорта: Немец Юрген Клопп и аргентинец Маурисио Почеттино тренеры встретятся в финальном матче Лиги чемпионов.

Поединок 1 июня на мадридском стадионе Ванда Метрополитано станет юбилейным — 10-м в рамках противостояния Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино.

Все прошлые встречи между тренерами состоялись в рамках матчей Тоттенхэм и Ливерпуля.

Восемь раз тренеры встречались в чемпионате Англии и один матч пришелся на Кубок английской Лиги — он завершился победой Ливерпуля.

Почеттино лишь раз обыграл Клоппа — в девятом туре прошлого сезона "шпоры" разгромили "красных" 4:1. В нынешнем сезоне Ливерпуль дважды одолел Тоттенхэм со счетом 2:1.

Всего у Клоппа 4 победы над Почеттино, еще четыре матча завершились вничью.