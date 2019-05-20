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Среда, 22.05.2019

Определен лучший гол сезона во французской Лиге 1 (Видео)

Нападающий французского Лилля Лоик Реми стал автором лучшего гола года во Франции по версии национального профсоюза футболистов. В матче против Бордо (1:0), который прошел 12-го мая Реми, после красиво исполненной передачи от партнера классным ударом завершил комбинацию.
Телеграф Спорт
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07:52 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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