Катар U-20 - Украина U-20: где и когда смотреть матч ЧМ-2019

Новости спорта: Молодежная сборная Украины по футболу проведет второй матч группового этапа.

На чемпионате мира в Польше в понедельник, 27 мая, молодежная сборная Украины по футболу проведет второй матч группового этапа.

Команда Александра Петракова на поле городского стадиона в Бельско-Бяла померяется силам с представителем Азии Катаром. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Поддержать "желто-синих" можно будет у экранов телевизоров благодаря прямой трансляции на общенациональном канале UA:Перший.

Напомним, в стартовой встрече благодаря голам Сергея Булецы и Дениса Попова украинская сборная одолела США – 2:1.