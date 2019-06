Защитник Ливерпуля оригинально отпраздновал победу в Лиге чемпионов

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен по окончании финального матча Лиги чемпионов против Тоттенхэма отрезал часть сетки ворот.

Хорват не помог команде в этом поединке, но решил забрать часть Ванда Мтерополитано с собой навсегда, чтобы еще долго наслаждаться этой победой.

Dejan Lovren celebrates Liverpool's sixth Champions League title by cutting out a section of the goal net

