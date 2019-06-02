Защитник Ливерпуля оригинально отпраздновал победу в Лиге чемпионов

Новости спорта: Деян Ловрен отрезал сетку с ворот по окончании матча.

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен по окончании финального матча Лиги чемпионов против Тоттенхэма отрезал часть сетки ворот.

Хорват не помог команде в этом поединке, но решил забрать часть Ванда Мтерополитано с собой навсегда, чтобы еще долго наслаждаться этой победой.

Dejan Lovren celebrates Liverpool's sixth Champions League title by cutting out a section of the goal net https://t.co/XimKYoqeXH pic.twitter.com/GPuh6o9uPb — MailOnline Sport (@MailSport) 2 июня 2019 г.

Ловрен сыграл 19 матчей за Ливерпуль в завершившемся сезоне, три из которых - в Лиге чемпионов.