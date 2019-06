Манчестер Юнайтед подписал вингера Суонси

Манчестер Юнайтед завершил трансфер полузащитника Суонси Дэниела Джеймса, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой вингер поставил подпись под 5-летним контрактом с "красными дьяволами" с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 18 миллионов фунтов.

Джеймс выступал в составе Суонси с 2014 года. В минувшем сезоне 21-летний полузащитник провел 38 поединков в футболке "лебедей", отличившись пятью голами и десятью ассистами.

When it comes to discussing Ole and our ambitions, @Daniel_James_97 nails it!

If you like this, you'll his first full interview with us

— Manchester United (@ManUtd) 12 июня 2019 г.