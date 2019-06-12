Зинченко подпишет долгосрочный контракт с Манчестер Сити

Новости спорта: Украинец Александр Зинченко задержится в Англии.

Защитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко подпишет новый, пятилетний контракт с клубом. Об этом сообщает The Telegraph.

"Украинец впечатлил своей игрой главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу и останется на Этихаде еще на 5 лет.

Каталонский специалист планирует использовать украинца как основного левого защитника команды. Менди будет выходить с лавки запасных", - сообщает источник.

Александр Зинченко провел за Ман Сити 28 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевых паса.