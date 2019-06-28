Динамо - Полесье: трансляция товарищеского матча (Видео)

Сегодня, 28 июня, киевское Динамо проведет первый спарринг в рамках подготовки к сезону-2019/20. Первым соперником станет житомирское Полесье. Матч начнется в 13:00 по киевскому времени и пройдет он на базе "бело-синих" .